Tem alguma dívida com a Saneago? Saiba como obter desconto e pagar menos

Valores poderão ser abatidos em até 95%, com possibilidade de pagamento à vista ou parcelado, a depender da negociação

Thiago Alonso - 06 de novembro de 2024

Cliente segura faturas da Saneago. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou mais uma edição do Programa Sanear, que tem como intuito renegociar dívidas de clientes da empresa, com descontos de até 95% sobre os valores.

Neste ano, poderão participar pessoas com inadimplências em aberto até maio de 2024, desde que estejam relacionadas aos serviços de abastecimento de água ou de esgoto sanitário.

A iniciativa deve ir até o dia 30 de novembro, contando com renegociações sobre custos de multa, juros e atualização monetária.

O atendimento presencial será realizado nas agências da Companhia. Também é possível se cadastrar em unidades do Vapt Vupt, com agendamento prévio pelo site. Os interessados devem estar com documentos pessoais em mãos, dentre eles, CPF, RG e comprovante de endereço.

Facilitando o processo, a Saneago também disponibilizou a opção de atendimento por telefone, mas é necessário que o cliente se enquadre nos seguintes requisitos: ter a titularidade da conta; estar cadastrado como categoria particular; e possuir débito inferior a R$ 10 mil, que não esteja em cobrança judicial.

Os encargos poderão ser pagos em até 60 parcelas, com taxas progressivas variando de 55% a 80%, a depender da situação da dívida.

Também será possível quitar as tarifas à vista — neste caso, os clientes poderão realizar o procedimento pela Central de Relacionamento com o Cliente da Saneago, pelo telefone 0800 645 0115.

O Programa Sanear não deve se envolver em dívidas envolvendo trâmites na Justiça, sendo necessária a verificação na unidade jurídica, a depender dos aspectos técnicos e processuais de cada caso.

Segundo a companhia, os acordos valerão para todos os valores vencidos, no entanto, os descontos só serão aplicados até a referência do mês de maio.