Desentendimento no trânsito se transforma em briga e perseguição com arma de fogo pelas ruas de Anápolis

Tudo teria começado após vítima derrubar uma motocicleta enquanto manobrava

Davi Galvão - 07 de novembro de 2024

Confusão aconteceu no Parque Residencial das Flores (Foto: Reprodução)

Um policial penal, de 52 anos, denunciou ter sido agredido com socos e pontapés após um desentendimento no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, na tarde desta quinta-feira (07).

O caso aconteceu nas proximidades do supermercado Super Vi e, conforme a vítima, a confusão se deu início quando, após sair com o carro, que estava estacionado, derrubou a moto do autor, de 45.

Foi então que o dono da motocicleta, segundo o policial, teria partido para cima dele, lhe desferindo socos e chutes.

Assim, a vítima relatou que sacou a arma que carregava e passou a perseguir o agressor, que conseguiu fugir.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e orientou-o acerca do prazo de 6 meses para representar criminalmente contra o autor.