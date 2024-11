Divulgada lista dos celulares que mais emitem radiação em 2024; veja se o seu está na lista

Análise da Taxa de Absorção Específica (SAR) detectou os modelos que, literalmente, são os mais tóxicos para saúde humana

Magno Oliver - 07 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Porapak Apichodilok)

Para quem duvidava, os celulares emitem sim radiação. Mas calma, que estamos falando especificamente da radiação eletromagnética, aquela gerada quando o telefone se conecta a redes wi-fi ou torres de celular.

Assim, a radiação que os celulares emite é a de radiofrequência, que é não ionizante. Em termos gerais, ela não tem energia suficiente para causar danos ao organismo ou no nosso DNA.

Divulgada lista dos celulares que mais emitem radiação em 2024; veja se o seu está na lista

Dessa forma, uma análise da quantidade de radiação emitida pelos aparelhos foi medida pela Taxa de Absorção Específica (SAR) para avaliar como anda o desempenho dos aparelhos lançados em 2024.

A taxa indica quanto de energia da radiação é absorvida pelo corpo humano e os resultados foram surpreendentes. A métrica SAR(Specific Absorption Rate) de smartphones 2024 foi divulgada pelo Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação (BFS).

Veja agora a lista dos modelos com os mais altos níveis de radiação, medidos pela Taxa de Absorção:

Divulgada dos celulares que mais emitem radiação em 2024; veja se o seu está na lista

1. Motorola Edge: 1.79 W/kg

2. Xiaomi Mi A1: 1.75 W/kg

3. OnePlus 5T: 1.64 W/kg

4. ZTE Axon 11 5G: 1.59 W/kg

5. OnePlus 6T: 1.55 W/kg​

6. Google Pixel 4a – SAR de 1,37 W/kg

7. Sony Xperia XZ1 Compact – SAR de 1,36 W/kg

Em contrapartida, agora veja os smartphones que apresentam os níveis mais baixos de radiação:

1. Samsung Galaxy A80: 0.22 W/kg

2. Samsung Galaxy Note10+ 5G: 0.19 W/kg

3. ZTE Blade V10: 0.17 W/kg​

Taxa de Absorção Específica (SAR)

Todo aparelho de celular tem uma classificação de SAR indicando a quantidade de radiação absorvida pelo corpo durante o tempo de uso no cotidiano.

Assim, essa informação geralmente se apresenta disponível no manual do usuário. De acordo com as especificações, o valor de SAR tem sua medição em watts por quilograma (W/KG)

Dessa forma, um SAR abaixo de 1.6 W/g é avaliado como nível seguro pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC).

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!