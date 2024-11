No apagar das luzes da gestão, Roberto lança música dizendo que Anápolis não tem obra parada

Propaganda, que está sendo veiculada na internet e na TV, tenta gerar memória positiva do atual prefeito

Thiago Alonso - 07 de novembro de 2024

Vídeo publicado pela gestão do atual prefeito elogiou diferentes aspectos da cidade. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo não estando em Anápolis, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) interrompeu uma viagem na Espanha — onde está no evento Smart Cities, acompanhado da esposa, a primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves (PP) —, para compartilhar um vídeo nas redes sociais da Prefeitura, com uma canção para lá de irônica.

A música, que foi lançada ao apagar das luzes da gestão do político, chamou atenção para um trecho em específico em que diz que no município “não tem obra abandonada”.

A letra também dá destaque para outros aspectos, ao dizer que a cidade é “referência para o país” e que “não falta emprego”, sobrando diversão.

Setores como “política tática na rua”, e a qualidade do “Hospital Alfredo Abraão” e a “UPA da Criança” também são destaques na canção.

Por fim, o vídeo, que mostra imagens do município, finaliza com uma reformulação para a administração do prefeito, que ficou por oito anos no cargo, inaugurando um novo slogan.

Antes, com o subtítulo “Orgulho de viver aqui!”, agora a Prefeitura de Anápolis estreou um slogan bem abaixo do brasão: “Cidade que cresce, cada vez melhor”.

A propaganda com a nova roupagem foi veiculada, além das redes sociais, também na televisão e em outros materiais de divulgação municipais.