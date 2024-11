Prefeitura de Anápolis abre curso de panetone gratuito; inscrições estão abertas

Inscrições podem ser realizadas no Espaço da Oportunidade, situado na Avenida Brasil Norte

Samuel Leão - 07 de novembro de 2024

Panetone é um pão doce tradional da época do natal e há sempre forma de inovar a recieta. (Foto: Reprodução)

Chegou aquela época do ano em que as famílias se reúnem para realizar ceias e, além do famoso peru de natal, outro item que é tradicional em muitas mesas é o panetone, ou, a versão com chocolate – o chocotone. Graças a uma iniciativa da Prefeitura de Anápolis, agora, além de comprar, há também a opção de fazer o próprio panetone, aprendendo o passo-a-passo no curso gratuito oferecido pela gestão.

O curso, de curta duração, foi oferecido em quatro turmas, todas com aulas das 8h às 12h. As inscrições para a primeira turma vão até 11 de novembro. Já o curso ocorrerá entre os dias 18 e 22 de novembro. Para a segunda turma, o período de inscrição será de 13 a 19 de novembro, com aulas agendadas de 25 a 29 do mesmo mês.

A terceira turma terá inscrições abertas de 21 a 28 de novembro, com o curso previsto para os dias 2 a 6 de dezembro. Por fim, a quarta turma contará com inscrições entre 30 de novembro e 6 de dezembro, e o curso será realizado de 9 a 13 de dezembro.

As inscrições podem ser realizadas no Espaço da Oportunidade, situado na Avenida Brasil Norte, número 200, no Centro da cidade. A unidade estará atendendo os interessados entre as 08h e as 16h30.

Mais informações podem ser consultadas através do telefone (62) 3902-2034, ou também via WhatsApp no contato (62) 8469-9686.