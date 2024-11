Açougue é fechado por abate clandestino e venda de carne imprópria para consumo, em Anápolis

Foto chegou a flagrar o exato momento que o proprietário lavava a caçamba de uma pickup, na qual estariam vísceras e restos de animais abatidos

Samuel Leão - 06 de novembro de 2024

Açougue foi autuado, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um açougue, que estaria comercializando carne de abate clandestino no bairro Recanto do Sol, em Anápolis, foi autuado pela Vigilância Sanitária (Visa), em parceria com a Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira (05). A situação foi descoberta por meio de denúncias, que relacionavam a situação ao abate e o furto de gado na zona rural de Jaranápolis.

No total, foram apreendidos mais de 500 kg de carne de procedência duvidosa, com irregularidades no acondicionamento, manuseio e abate. O proprietário estaria realizando o transporte das mercadorias em um carro próprio, sem refrigeração.

Uma foto chegou a flagrar o exato momento que ele lavava a caçamba de uma pickup, na qual estariam vísceras e restos de animais abatidos. Durante a abordagem ao estabelecimento, fiscais da Visa e policiais encontraram apenas um funcionário, atuando na unidade.

Ele não soube informar o paradeiro do proprietário e, portanto, foi encaminhado para uma delegacia para prestar depoimento. Ele atendeu às autoridades e, posteriormente, foi liberado.

Os vários quilos de carne foram apreendidos, de modo que terão a devida destinação garantida. O estabelecimento foi autuado e deverá permanecer fechado, até segunda ordem, a depender do desenrolar da investigação e do atendimento das exigências sanitárias.

Portanto, o caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, por vender ou entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias de consumo, e deverá ser investigado.