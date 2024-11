Truque para desentupir a pia da cozinha sem precisar chamar o técnico

É possível resolver esse problema com uma fórmula simples e eficiente e o melhor, sem precisar gastar com manutenção

Pedro Ribeiro - 07 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/ Canal Baú das Dicas)

Nada mais frustrante do que ver a pia da cozinha entupida, com água e resíduos acumulados, atrapalhando a rotina e o bom funcionamento da casa, não é?

E o pior é que muitas vezes pensamos que a única solução é chamar um técnico.

Mas você sabia que é possível resolver esse problema com um truque simples e eficiente, sem precisar gastar com manutenção? Sim, existem métodos práticos que você pode aplicar com ingredientes comuns que já tem em casa.

Com esse truque para desentupir a pia da cozinha, você pode economizar tempo e dinheiro, além de evitar transtornos no dia a dia.

Tudo que você precisa é:

1 Ovo

Detergente

Vinagre

Bicarbonato de Sódio

Água quente

O primeiro passo para esse truque é quebrar o ovo.

Feito isso, separe a gema da clara. Em uma vasilha coloque a clara e adicione cinco colheres de detergente e misture bem.

Agora, se a sua pia da cozinha estiver quase transbordando, retire o excesso de água para facilitar o processo.

Coloque a mistura do ovo e detergente na pia e adicione duas colheres de bicarbonato de sódio e 100ml de vinagre.

Para finalizar o processo, adicione 1 litro de água quente. É bom lembrar: não precisa ser água fervendo, só água quente basta para ativar a mistura.

E pronto! Viu como é fácil?

Esse truque foi retirado de uma dica no Instagram da página Gui das Dicas (@gui.das.dicas).

Gostou do truque para desentupir a pia da cozinha?

Então, aproveite a praticidade dessa técnica e compartilhe com amigos e familiares – você nunca sabe quem pode estar precisando dessa dica!