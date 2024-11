Brainfarma anuncia programa de estágio com bolsas de até R$ 2,4 mil e vagas para Goiânia e Anápolis

Contrato tem duração de dois anos e inclui uma série de benefícios como assistência médica, Wellhub e recesso remunerado

Thiago Alonso - 08 de novembro de 2024

Brainfarma, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A farmacêutica Brainfarma anunciou 73 novas vagas para o Programa de Estágio de 2025, com oportunidades distribuídas em Anápolis e Goiânia, além de atender alunos do estado de São Paulo nos municípios de Barueri, Itapecerica da Serra, Jundiaí e São Paulo.

As oportunidades, que contam com bolsas de R$ 1,8 mil para Goiás e até R$ 2,4 para São Paulo, são destinadas a estudantes com previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. O modelo de trabalho é presencial e possui uma carga horária de 30 horas semanais.

Também são oferecidos diversos benefícios, como assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, Wellhub, recesso remunerado e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas na empresa.

Os candidatos devem se inscrever até o dia 13 de dezembro por meio do site da Brainfarma. Após a inscrição, os concorrentes passarão por um processo seletivo com etapas que incluem entrevista, testes online e painel final.

Caso sejam selecionados, os estagiários serão direcionados para áreas como Projetos, Pesquisa & Desenvolvimento, Assuntos Regulatórios, Engenharia Industrial, Logística, Operações Industriais, Gente & Gestão, entre outras, com previsão de início em março de 2025 e duração de dois anos.