Como manter a cozinha sem moscas e insetos: 6 truques que funcionam

Com essas técnicas, você se livrará de uma vez por todas dessas visitas indesejadas

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / LardaZana)

É comum que muitas casas no Brasil passem por um típico problema, principalmente na hora da refeição e a depender da época: a presença de moscas e insetos.

Embora seja frequente, alguns truques são capazes de afastar de vez essas visitas indesejáveis. Saiba mais lendo a matéria até o final!

1. Use vinagre de maçã com detergente

O vinagre de maçã misturado com água em um pote, acrescido de gotas de detergente, pode ser uma das soluções. Isso porque ele serve como espécie de armadilha atraindo as moscas e as prendendo quando elas pousas.

2. Óleos essenciais repelentes

Outra dica é usar os óleos essenciais como lavanda, eucalipto e citronela. Basta misturar com água e aplicar nas áreas da cozinha.

3. Plantas aromáticas estrategicamente colocadas

Se você quer manter sua cozinha livre de moscas e insetos, utilize plantas aromáticas, como manjericão, alecrim, hortelã e lavanda.

Mantenha as ervas frescas perto das janelas e próximo a porta da cozinha para ajudar.

4. Use cascas de laranja ou limão com cravos

As cascas de laranja ou limão com cravos também são mais uma pedida. Basta colocá-las em pontos estratégicos na cozinha que as moscas ficarão longe.

5. Armadilha com vinho tinto

Coloque dentro de um recipiente vinho tinto e cubra-o com filme plástico, fazendo alguns furos pequenos. As moscas ficarão atraídas pelo cheiro, mas terão dificuldade de sair.

6. Mantenha velas de citronela acesas em pontos estratégicos

Por fim, matenha as velas de citronela perto das áreas onde as moscas mais circulam no ambiente. Esse item é eficaz contra insetos e não deixa cheiro na comida.

