Conheças as 6 cidades com maior número de favelas em Goiás

No total, conforme IBGE, estado possui 94.518 pessoas vivendo em territórios desse tipo

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Ocupação Emanueli, Jardim Novo Mundo, Goiânia. (Foto: Reprodução/ O Popular)

Classificadas pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) como sendo territórios originados pela própria população e de forma autônoma, as favelas e comunidades urbanas se fazem presentes em diferentes regiões do Brasil. Elas se formam para atender as necessidades de moradia diante da inadequação de políticas públicas e, embora o estado esteja entre os menores com esse tipo de habitação, existem seis cidades que se destacam com o maior número no estado.

Conforme dados do IBGE, em 2022, o estado tinha 153 favelas e comunidades urbanas, distribuídas em 24 municípios em todo território. Boa parte delas, sendo 55 (36,2%), está localizada na capital.

Já o segundo município com maior número é Novo Gama, com 14, sendo seguido por Águas Lindas de Goiás, com 13. Luziânia, Aparecida e Planaltina de Goiás aparecem na sequência: sendo as duas primeiras com 8 e, a última, 7.

De acordo com o levantamento, o total de pessoas morando em favelas no estado em 2022 foi de 94.518, o que representa 1,3% da população total. O percentual é o segundo menor do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso do Sul, com 0,6%.

Em relação aos habitantes por municípios, Goiânia vem com 25.616 pessoas, enquanto Novo Gama abriga 12.223 e Águas Lindas de Goiás 10.303 pessoas.

Veja o ranking de municípios com maior quantidade de favelas: