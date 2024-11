Essa fase de sofrer está terminando para estes 4 signos (depois será felicidade, amor e sucesso)

Embora o universo tenha sido cruel, essa nova fase será repleta de grandes oportunidades

Ruan Monyel - 08 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Ricky Esquivel)

A vida é feita de ciclos, sejam eles bons ou ruins, e para alguns signos do zodíaco, os últimos tempos colocaram à prova sua paciência e força emocional.

Mas, segundo os astros, após essa fase de provações, um novo ciclo de positividade e prosperidade está prestes a começar na vida desses quatro signos.

E, embora o universo tenha sido impiedoso, essa nova fase será repleta de conquistas e oportunidades, tanto no amor quanto no trabalho.

Os nativos já podem respirar aliviados; basta confiarem no poder dos astros e nas energias do universo, afinal, os planetas estão se alinhando para trazer boa sorte.

1. Escorpião

Escorpião, signo regido por Plutão e Marte, é naturalmente conhecido por sua intensidade emocional, que muitas vezes leva os escorpianos a passarem por períodos de crise.

Mas agora, com o ciclo de Plutão mudando, o sofrimento dá lugar ao renascimento, trazendo força e autoconhecimento para que os nativos superem qualquer obstáculo.

2. Capricórnio

Capricórnio, o signo da determinação e responsabilidade, passou recentemente por períodos desafiadores, especialmente no campo profissional, mas sua resiliência trará grandes frutos.

Agora, com as energias de Saturno, planeta regente do signo, se renovando, os capricornianos entram em uma fase de abundância financeira e paz familiar.

3. Gêmeos

Gêmeos, signo regido por Mercúrio, é conhecido por sua adaptabilidade; porém, esse processo de adaptação pode colocá-lo em situações ruins, gerando instabilidade emocional e mental.

No entanto, os nativos que estavam enfrentando esse tipo de conflito estão prestes a adentrar um novo ciclo de autoconhecimento, que os fará se sentir mais preparados e confiantes.

4. Virgem

Para Virgem, após um período de desafios e desilusões amorosas, o universo começa a conspirar a favor desse signo, trazendo uma nova fase de prosperidade.

Desde projetos que antes pareciam parados até novas relações leves, tudo fará com que os virginianos recuperem a confiança em si mesmos.

