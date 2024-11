Novos benefícios são liberados para idosos de todo o Brasil com idade a partir de 60

Pessoas dessa faixa etária receberão uma vantagem ainda em breve

Gabriella Pinheiro - 08 de novembro de 2024

Ônibus da Urban em parada na Praça Bom Jesus. (Foto: Danilo Boaventura)

Uma atualização na legislação brasileira trará novos benefícios para idosos de todo o Brasil que tenham idade superior a 60 anos e utilizam transporte público.

Isso porque, conforme a alteração, pessoas dessa faixa etária poderão utilizar o coletivo sem custos. Com isso, a idade mínima de 65 anos será diminuída, permitindo o acesso e autonomia para mais idosos de todo o país.

Saiba mais sobre a matéria até o final!

Novos benefícios são liberados para idosos de todo o Brasil com idade a partir de 60

A nova regra tem como objetivo facilitar a mobilidade urbana e também aumentar a participação social da população idosa. No entanto, para usufruir dos benefícios, é preciso que o idoso tenha a Carteira do Idoso.

Para solicitá-la, é necessário verificar se os documentos como RG, Carteira de trabalho, CPF, Comprovante de residência física, título de eleitor, número de inscrição no cadastro único, estejam regulares.

Logo em seguida, a pessoa deve escolher a forma de solicitação. Se for online, é preciso acessar o portal do governo local, procurar pelo serviço de emissão de carteira do idoso, preencher o formulário, anexar os documentos e enviar a solicitação.

Já no caso presencial, basta procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), levar os documentos e preencher o formulário.

O processo pode ser acompanhado no andamento por meio do número de protocolo.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Teste: descubra qual ano mais feliz da sua vida a partir da data de nascimento

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!