O truque para amaciar qualquer carne e ainda realçar muito o sabor (fica só o ouro)

Você vai aprender a deixar a carne de segunda no ponto macio e suculento de um jeito que jamais viu por aí

Magno Oliver - 08 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Youtube/ Canal Gostosuras e Travessuras na Cozinha)

Se você é uma pessoa que gosta de um bom churrasco, saber temperar a carne é o ponto principal para o sucesso do seu evento. Muitos são os truques e segredos para o tempero ideal e no ponto.

Assim, muita gente se pergunta o que explica uma carne sair tão saborosa em alguns churrascos e nem tão boa em outros. O segredo está no tempero utilizado no corte.

Dessa forma, deixar a carne macia e suculenta em um churrasco requer conhecimento de bons temperos e truques caseiros. Hoje vamos te ensinar um que tem bombado no TikTok.

Truques caseiros, cerveja, leite, ervas com vinagre, muitos são os truques para deixar a carne bem temperada e saborosa para o churrasco.

No entanto, viralizou nas trends do TikTok uma bebida menos conhecida do público que fez sucesso para temperar e deixar a carne macia, com bastante sabor.

Nem cerveja, nem leite, a bebida famosinha para tempero de carnes para churrasco é o suco do abacaxi. A bebida age como um amaciante natural eficaz para as carnes.

O suco do abacaxi tem uma enzima chamada bromelina que amacia e realça a textura das fibras. A bromelina quebra as proteínas e fibras da carne que a torna mais macia e fácil de mastigar.

Se ficar por muito tempo de molho no suco de abacaxi, a carne pode ficar muito mole. O truque de mestre é deixar a carne de molho por 30 minutos a 1 hora para amaciar a carne. Deixar marinando por mais que isso, a carne ficará mole demais, quase desmanchando.

Segundo a trend do TikTok, o suco do abacaxi é especialmente eficaz em cortes de segunda, pois eles possuem fibras mais rígidas.

