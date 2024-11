Sobremesas na taça para o Natal e Ano Novo: aprenda a fazer

Essas deliciosas sobremesas vão agradar ao paladar de todos e também deixar a mesa ainda mais bonita

Ruan Monyel - 08 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Bruna e Você na Confeitaria)

As festas de fim de ano são momentos especiais para reunir a família e os amigos, e, sem dúvidas, um dos pontos altos da noite é saborear as sobremesas.

Para tornar o Natal ainda mais gostoso e dar um toque extra de sofisticação, que tal aprender a fazer deliciosas sobremesas servidas na taça?

Essas criações não apenas vão agradar ao paladar de todos, mas também deixarão a mesa ainda mais bonita e apetitosa.

O fim de ano traz consigo um período de celebração e união, sendo a oportunidade ideal para confraternizar com as pessoas que amamos.

Durante as festividades, além dos deliciosos e tradicionais pratos salgados, as sobremesas são responsáveis por fechar as comemorações com chave de ouro.

Para variar o cardápio de doces, existe uma receita saborosa e visualmente deslumbrante que vai abrilhantar ainda mais o Natal e o Ano Novo. Anote os ingredientes:

– 1½ lata de leite condensado

– 2½ caixinhas de creme de leite

– 1 colher de sopa de margarina sem sal

– 3 colheres de sopa de leite em pó

– 75 g de chocolate nobre

– 500 g de morangos

Para fazer a sobremesa, em um recipiente, misture o leite condensado, o creme de leite, a margarina e o leite em pó até dissolver bem e leve ao fogo médio.

Enquanto o preparo estiver no fogo, é importante mexê-lo sem parar até atingir um ponto de creme homogêneo. Depois de pronto, transfira o creme para dois recipientes diferentes.

Em uma das porções, adicione o chocolate nobre, misture até derreter completamente e deixe o creme esfriar completamente.

Já na monta montagem da sobremesa, faça uma ganache simples, utilizando 100 g de chocolate nobre e 200 g de creme de leite.

Na taça, comece a montagem em camadas, colocando creme de chocolate, um pouco de ganache e creme de leite em pó.

Faça uma camada de morangos ou outras frutas de sua preferência e finalize com mais camadas de recheio. Assim, você terá uma sobremesa bonita e muito saborosa. Assista ao vídeo:

