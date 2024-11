Captação inédita de coração no Hugo contempla paciente de Brasília

Operação também possibilitou a retirada dos dois rins e do pâncreas, beneficiando quatro pacientes em Goiás e no Distrito Federal.

Paulo Roberto Belém - 09 de novembro de 2024

Trabalho em equipe foi celebrado (Foto: Goerno de Goiás)

Pela primeira vez, o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), realizou captação de coração para transplante na unidade hospitalar. O feito inédito foi realizado nesta sexta-feira (08).

O órgão saiu da unidade e foi transportado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros até o hangar em que um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) já esperava para levar coração e equipe médica até Brasília, onde será transplantado

O momento foi marcado por uma salva de palmas, celebrando o trabalho realizado pela equipe do hospital, que está sendo gerido, atualmente, por uma Organização Social administrada pelo Albert Einstein.

A diretora médica do Hugo, Fabiana Rolla, destacou o empenho das equipes e a complexidade do processo.

“A captação de um coração viável para transplante é rara e desafiadora. Com o apoio da família do doador e o esforço das equipes envolvidas, conseguimos realizar o procedimento com segurança e eficácia”, afirmou.

Fabiana também ressaltou a colaboração das forças de segurança, como a FAB e o Corpo de Bombeiros, no transporte dos órgãos, e a importância desse ato de generosidade.

“A doação de órgãos é um ato de amor e compaixão por parte de uma família que enfrenta um momento de dor profunda, mas que, por meio desse gesto, possibilita salvar várias vidas,” concluiu.

A operação, que envolveu aproximadamente 30 profissionais, incluindo a equipe médico-assistencial do Hugo, Corpo de Bombeiros e FAB, também possibilitou a captação dos dois rins e do pâncreas, beneficiando quatro pacientes em Goiás e no Distrito Federal.