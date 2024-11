Junior Lima se apresenta em Goiânia no mês de dezembro

Espetáculo foi construído a partir dos dois últimos álbuns do cantor, abordando questões pessoais e explorando as nuances de se dedicar a um trabalho individual

Samuel Leão - 09 de novembro de 2024

Junior se apresenta em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Conhecido pelo sucesso ao lado da irmã Sandy na dupla “Sandy & Junior”, o cantor e instrumentista Junior Lima começa uma nova fase artística com a “Solo Tour”. O show, que estreia em Goiânia no dia 13 de dezembro, na Arena Multiplace, tem como proposta revelar um lado mais pessoal do artista, em carreira solo, trazendo uma experiência focada em introspecção e conexão com o público.

Durante anos, Junior construiu uma carreira de grande alcance com Sandy, conquistando gerações com hits como “A Lenda” e “Desperdiçou”. Com o tempo, ampliou o repertório musical, aventurando-se em novos estilos e colaborações com outros artistas, até consolidar a escolha de investir em um trabalho solo.

O espetáculo foi construído a partir dos dois últimos álbuns do cantor, abordando questões pessoais e explorando as nuances de se dedicar a um trabalho individual. Cada apresentação pretende criar uma troca jornada de descobertas.

O show em Goiânia, na Arena Multiplace, ocorrerá às 22h. Os ingressos estão disponíveis em várias categorias: Arena Premium Pista a partir de R$ 110, Arena Premium Front a partir de R$ 165.

Há também opções de camarotes para grupos de 10 pessoas, com o Camarote A, a partir de R$ 4.000 e o Camarote B, a partir de R$ 3.000. Esta é uma oportunidade para o público acompanhar de perto o momento atual da carreira de Junior.