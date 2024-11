Lugares para comer pamonha na época de chuvas em Goiânia

Veja algumas das melhores opções de pamonharias na capital

Beatriz Bueno - 09 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/iStock)

Com a chegada da temporada de chuvas em Goiânia, não há quem resista a uma boa pamonha quentinha! Doce, salgada, com jiló e todas elas com queijo, são a combinação perfeita para fim de tarde chuvoso na capital.



Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns dos lugares para você se deliciar com pamonhas incríveis enquanto as chuvas ainda estão por aqui.

Com mais de 40 anos de historia a Pamonharia Frutos da Terra, localizado no Setor Nova Suíça, com uma decoração rústica que remete ao ambiente rural. O local oferece diversas opções no cardápio, como pamonha doce com queijo, salgada, curau, pamonhas assadas e outros quitutes goianos.

Outra pamonharia queridinha dos goianienses é a Pamonha 85, que tem 9 unidades espalhadas por Goiânia. As pamonhas são servidas quentinhas, molinhas e com muito queijo. E o destino perfeito para um dia de chuva.

Agora se você procura tradição e qualidade, a Pamonha Oeste é a escolha ideal. Localizada no Setor Oeste, em atividade desde 1991. Com receitas caseiras e sabores únicos, a pamonharia se tornou um sucesso entre o público. As pamonhas são fresquinhas, saindo a cada uma hora e meia.

Localizado na Avenida T-4, Pamonharia Bueno É tradicional ponto de pamonhas, e oferece opções clássicas de sal e doce, mas também conta com inovações como a pamonha com linguiça de porco e a recheada com jiló.