Morador de Goiânia tem infeliz surpresa ao acordar neste sábado (09)

Autoridades foram acionadas e aconselharam a vítima a procurar uma delegacia a fim de tomar as medidas cabíveis

Davi Galvão - 09 de novembro de 2024

Carro colidiu contra o muro do morador. (Foto: Reprodução)

Um morador de Goiânia, de 52 anos, teve uma infeliz surpresa ao acordar na madrugada deste sábado (09), com um forte estrondo vindo do exterior da residência, localizada no bairro Jardim Europa.

Por volta das 05h, o barulho o teria feito se levantar da cama e, de imediato, ir até o lado de fora da casa para ver o que tinha de fato acontecido.

Foi então que ele se deparou com uma parte do muro da residência completamente destruído, com um Sandero com o para-choque totalmente destruído próximo ao local.

O motorista do veículo também não mais estava lá, tendo deixado o carro para trás.

Diante dos fatos, as autoridades foram acionadas e aconselharam o dono do muro a procurar uma delegacia a fim de tomar as medidas cabíveis.