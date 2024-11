Prefeitura de Abadiânia diz que assessora presa com drogas na Europa já havia sido exonerada

Administração afirmou que desligamento aconteceu em novembro, mas jovem publicou vídeos viajando antes disso

Davi Galvão - 09 de novembro de 2024

Jovem foi presa no Aeroporto Internacional de Malta. (Foto: Redes Sociais)

Após a repercussão da prisão da goiana Tainara Fernandes, de 22 anos, detida no Aeroporto Internacional de Malta por tráfico de drogas, a Prefeitura de Abadiânia enviou uma nota ao Portal 6, afirmando que a jovem deixou de prestar serviços ao centro Administrativo desde o dia 1° de novembro.

Apesar disso, mesmo quando ainda estava – supostamente – trabalhando como assessora operacional na Secretaria de Assistência Social do município, a suspeita mantinha postagens frequentes de viagens na Europa.

Um dos destaques do perfil de Tainara, inclusive, era destinado exclusivamente aos registros no exterior. Após a notícia acerca da prisão, a conta não mais está ativa.

Em um print, é possível ver um desses posts com ela sobrevoando os céus de Paris. A foto foi datada como sendo de 23 de outubro deste ano, data na qual ainda ocupava funções na Prefeitura de Abadiânia.

A prisão

Tainara foi presa no Aeroporto Internacional de Malta, na Europa, após tentar entrar no país com 1 kg de uma substância que as autoridades suspeitam ser cocaína.

Conforme as autoridades, Taynara Fernandes teria ingerido 66 cápsulas com a droga, na tentativa de enganar os agentes.

Assim, ela foi interceptada pela polícia local assim que desembarcou – vinda de Barcelona – e, após passar pelo raio-x, foi encaminhada a um hospital local, onde a presença da droga foi confirmada.

Desse modo, a goiana foi presa em flagrante e deve responder por tráfico internacional de drogas.

Confira a nota da Prefeitura de Abadiânia:

A Prefeitura Municipal de Abadiânia informa que a servidora Tainara Fernandes Silva não faz mais parte do quadro de funcionários, sendo desligada do órgão no dia 1° de novembro de 2024. Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na Prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a data de sua exoneração.