TCMGO suspende licitação para contratação de empresa para execução de limpeza urbana e aterro sanitário em Anápolis

Foram identificados erros e problemas que aumentaram o valor do contrato em até 30%

Pedro Hara - 09 de novembro de 2024

Motoristas da coleta de lixo em Anápolis reivindicam melhores condições de trabalho. (Foto: Divulgação/Quebec Ambiental)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) suspendeu a licitação para a contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza urbana (lote 1) e operação de aterro sanitário (lote 2).

Foram identificados erros técnicos e financeiros no edital e no projeto básico, que poderiam afetar significativamente o valor total estimado de R$ 135,9 milhões (lote 1) e R$ 32,1 milhões (lote 2).

As inconsistências encontradas poderiam reduzir o valor do contrato em até 30%, caso as correções apontadas pelo TCMGO fossem realizadas.

O órgão notificou o presidente da Comissão Especial de Contratação, Matheus Alberti Rocha, e a secretária de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flávia Ribeiro Dias, para que apresentem defesa.

A licitação está suspensa até que haja uma decisão final do tribunal. Caso a ordem não seja cumprida, poderá ser aplicada uma multa, conforme previsto na lei.