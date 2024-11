Ator mirim de ‘Pequenos Espiões’ é preso por violência doméstica

De acordo com o TMZ, policiais chegaram até a casa do ator, em Los Angeles

Folhapress - 10 de novembro de 2024

Ator foi preso em Los Angeles. (Foto: Reprodução/X)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Robert Vito, que estrelou “Pequenos Espiões 3: Game Over”, foi preso na última sexta-feira (8), acusado de violência doméstica.

De acordo com o TMZ, policiais chegaram até a casa do ator, em Los Angeles. Eles foram ao local após receberem uma ligação sobre um suposto incidente de violência doméstica.

O portal informou que Vito e sua namorada entraram em uma discussão verbal, que se tornou física. Na sequência, o ator a empurrou contra alguns móveis.

O filho pequeno de Vito também teria sido jogado no sofá durante a discussão.

Nesse ponto, os policiais prenderam Vito foi preso por violência doméstica. Foram constatadas marcas de agressão no corpo da namorada.

De acordo com os registros de prisão online, Vito foi liberadona manhã de sábado. Ele pagou uma fiança de R$ 287 mil.

Além de “Pequenos Espiões 3”, Robert Vito atou na série “Buffy: A Caça-Vampiros”(2001).