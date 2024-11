Afinal, Goiânia vai ou não ter o repasse federal para investimento na educação?

Após polêmica de ser a única capital do país que não se inscreveu no programa, Portal 6 falou com assessorias da atual gestão e também do prefeito eleito

Thiago Alonso - 11 de novembro de 2024

Rogério Cruz (Solidariedade) e Sandro Mabel (União Brasil). (Foto: Reprodução)

Após uma série de discussões sobre Goiânia não aderir ao Programa Escola em Tempo Integral (ETI) do Governo Federal – que distribui investimentos para cidades no setor educacional -, o Portal 6 apurou junto às assessorias de Sandro Mabel (UB) e da Secretaria Municipal de Educação (SME), que o município ficou de fora por não se inscrever no prazo correto. Porém, ainda é possível uma reviravolta.

Isso porque em coletiva realizada nesta segunda-feira (11), o prefeito eleito afirmou que, após uma viagem à Brasília, a situação teria sido revertida junto ao Ministério da Educação (MEC).

“São duas etapas. Você tinha o prazo de aderir e depois tem o segundo prazo para repartir o que não foi aderido. Então, nós pedimos para que pudesse ser priorizado para Goiânia aquilo que nós não aderimos, para que pudesse ser colocado como se nós estivéssemos aderindo nesse repasse. Entramos com toda a documentação, está tudo lá, esperamos que seja atendido”, disse o político.

Inicialmente, o período de inscrições para o projeto se encerrariam no dia 31 de outubro, prazo, que, segundo a atual gestão, teria envolvido tanto Sandro Mabel, quanto o atual prefeito, Rogerio Cruz (Solidariedade).

À reportagem, a SME emitiu um comunicado onde reforçou que houve a abertura para que a nova gestão, por meio da equipe de transição, realizasse os trâmites dentro do prazo correto, mas isto não foi feito.

“A SME reitera que caso houvesse a pactuação, a nova Gestão, deveria, com recursos da Prefeitura adaptar a infraestrutura das instituições que ofertassem a modalidade integral, como construção de refeitórios e adequações nas instalações”, diz a nota.

Caso a adesão se concretize, as primeiras parcelas do programa devem ser transferidas para o município até o dia 31 de dezembro deste ano, com novos repasses somente em 30 de junho de 2025.