Câmara de Goiás abre inscrições para concurso com oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Está aberto o prazo de inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Goiás, que se estenderá até o dia 11 de dezembro.

O processo seletivo visa preencher 10 vagas imediatas e formar um cadastro de reserva para cargos que exigem nível fundamental, médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre as seguintes funções: Agente de Apoio Básico (01 vaga), para candidatos com ensino fundamental; Executor Administrativo Legislativo (04 vagas) e Motorista (01 vaga), para ensino médio; e Analista Administrativo Legislativo (02 vagas), Analista Legislativo em Comunicação Social (01 vaga) e Controlador Interno (01 vaga), para candidatos com formação superior.

Há também vagas destinadas a candidatos que se encaixem nos critérios de Ação Afirmativa (AC) e para Pessoas com Deficiência (PCD). Esses candidatos devem atender às especificações detalhadas no documento para se habilitarem às vagas reservadas.

Os profissionais selecionados atuarão em jornadas que variam entre 30 e 40h semanais, com remunerações que vão de R$ 2.149,73 a R$ 3.750,30 mensais, conforme o cargo e o nível de escolaridade exigido.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site da organizadora Itame Concursos. As taxas de participação variam entre R$ 70 e R$ 120, conforme o cargo pretendido.

Para candidatos que se enquadrem nos critérios de isenção, o pedido de gratuidade poderá ser solicitado até o dia 17 de novembro.

A seleção será feita por meio de uma prova objetiva, programada para o dia 16 de fevereiro de 2025. As provas incluirão questões de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, e conhecimentos específicos de cada área.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da data de homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período.

Para consultar mais detalhes, acesse aqui o edital completo do certame.