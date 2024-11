Onde assistir Flamengo x Atlético-MG pelo Brasileirão nesta quarta-feira (13)

Clubes se reencontram poucos dias após decisão da Copa do Brasil

Augusto Araújo - 11 de novembro de 2024

Flamengo e Atlético-MG decidiram final da Copa do Brasil neste domingo (10). (Foto: Gilvan de Souza/ CRF)

Poucos dias após decidirem a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG se encontram novamente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

A partida acontecerá nesta quarta-feira (13), no Estádio do Maracanã, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Davi de Oliveira Lacerda será o responsável por comandar a equipe de arbitragem.

No domingo (10), o Rubro-Negro saiu campeão do torneio nacional, depois de vencer ambos os confrontos diante do Galo. Nesta ocasião, o time carioca ganhou por 1 a 0, com gol no finalzinho marcado por Gonzalo Plata.

Vale destacar que, no domingo anterior (dia 03), o Flamengo já havia vencido por 3 a 1. Arrascaeta e Gabigol (duas vezes) balançaram as redes para o Mengão, enquanto Alan Kardec descontou para a equipe mineira.

Agora, o foco se volta para o Brasileirão. Na tabela, o time carioca ocupa o 5º lugar, com 58 pontos conquistados e ainda alimenta o sonho distante de alcançar a liderança. No entanto, está a 10 pontos do Botafogo, líder isolado da competição.

Já o Atlético-MG está em 11º lugar, com 41 pontos, distante da classificação direta para a Libertadores de 2025. Contudo, a equipe ainda está viva na final deste ano, que será disputada justamente contra o Botafogo, no dia 30.

O Sportv fará a transmissão da partida desta quarta-feira (13), pela TV a cabo, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view.

Nas mídias digitais, as plataformas Amazon Prime Video e Globoplay também repercutem o confronto ao vivo.