Prefeitura de Aparecida de Goiânia estica prazo para Refis com descontos de até 90%; veja como participar

Podem se inscrever na iniciativa tanto pessoas físicas quanto empresas, inclusive aquelas em recuperação judicial

Augusto Araújo - 11 de novembro de 2024

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia (Foto: Jhonney Macena)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2024, dando uma nova oportunidade para os contribuintes que precisam renegociar dívidas com a Administração Pública.

O prazo atual se estende até quarta-feira (13), sendo que anteriormente esse limite foi estabelecido para a última sexta-feira (08).

Dessa forma, os moradores podem negociar o pagamento à vista ou parcelado de tributos como Imposto Territorial Urbano (ITU), Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU), Imposto Sobre Serviço (ISS) e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Podem participar da iniciativa pessoas físicas ou empresas, inclusive as que estão em recuperação judicial.

Faixas de desconto

As faixas de desconto sobre multas e juros são:

– 90% para pagamento à vista;

– 70% para parcelamento em até 06 vezes;

– 60% para parcelamento de 07 a 12 vezes;

O pagamento à vista ou da 1ª parcela pode ser efetuado até o dia 28 de novembro.

Quem aderir ao Refis também pode ter redução em multas aplicadas pelo não cumprimento de obrigações. O abatimento é no valor principal. As faixas de descontos são:

– 60% no valor originário da multa para pagamento à vista;

– 50% no valor originário da multa para parcelamento em até 06 vezes;

– 40% no valor originário da multa para parcelamento de 07 a 12 vezes.

O contribuinte também pode parcelar os tributos municipais e taxas no cartão de crédito, mantendo o mesmo percentual de desconto.

Para isso, é necessário consultar o valor no site da Prefeitura de Aparecida, gerar o boleto com código de barras e fazer o pagamento.

Em seguida, a pessoa deve acessar o item “Serviços” (no lado superior direito do site) e, então, “Pagar Tributo com Cartão de Crédito” (pela plataforma CredPay).

Como participar

Para aderir ao programa de forma online, o contribuinte deve acessar o site oficial da prefeitura e clicar no menu “Serviços” (na parte de cima do site, ao lado direito).

Os que optarem por pagar à vista devem clicar no tópico “Débitos” e na sequência, em “Débitos/Certidão do Contribuinte” ou em “Débitos/Certidão do Imóvel”.

Já aqueles que desejam parcelar devem acessar o item “Negociação” e depois “REFIS – Programa de Recuperação Fiscal”.

Os contribuintes também podem ter atendimento presencial nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Nesse caso, o atendimento pode ser feito por ordem de chegada ou agendamento.

A pessoa interessada na modalidade presencial deve comparecer a uma das seguintes agências:

SAC Cidade Administrativa

Rua Gervásio Pinheiro, APM, Térreo, Residencial Solar Central Park

Atendimento das 08h às 17h

SAC Centro

Rua João Batista de Toledo nº 16, Centro

Atendimento das 8h às 17h30

SAC Veiga Jardim

Av. Desembargador Eládio de Amorim, APM, Lote 07, Parque Veiga Jardim

Atendimento das 08h às 17h

SAC Polo Empresarial Goiás

Rua 01 esquina c/Eixo Primário, Qd.03, lt. 13 e 14, Polo Empresarial

Atendimento das 08h às 17h

SAC Parque Flamboyant

Praça CEU, Parque Flamboyant

Atendimento das 08h às 17h

SAC Cidade Livre

Av. Independência, Qd. 37, Pátio Independência, Cidade Livre

Atendimento das 08h às 17h

SAC Cidade Empresarial

Rua 200, Lote 1E, Quadra 3-B, Lojas 16 e 18, Edifício Manhattan Center, Condomínio Cidade, Bairro Vera Cruz

Atendimento das 08h às 17h30

SAC Vila Brasília

Av. São Paulo, Qd. 42, Lt. 14, sala 01, Jardim das Esmeraldas

Atendimento das 08h às 17h

SAC Parque Industrial Vice-presidente José Alencar

Rua 02, quadra 03, lote 16, Parque Vice-Presidente José Alencar, Real Grandeza

Atendimento das 08h às 17h30

Vapt-Vupt Garavelo Shopping

Avenida Igualdade

Atendimento das 08h às 17h

Vapt-Vupt Admar Otto (Buriti Shopping)

Av. Rio Verde, quadra 102, lote A, Vila São Tomás

Atendimento das 08h às 17h

Vapt-Vupt Araguaia Shopping

Rua 44, nº 399, Setor Ferroviário, Goiânia

Atendimento das 08h às 17h