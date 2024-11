Saiba quem é o empresário preso por dopar e abusar de jovem após show em Goiânia

Nas redes sociais, ele se identifica como bacharel em Direito e assessor de deputada federal

Augusto Araújo - 11 de novembro de 2024

Empresário foi preso sob suspeita de abusar de jovem em Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Foi revelada a identidade do empresário preso em flagrante na tarde deste domingo (10), suspeito de ter dopado e abusado de um jovem após show de pagode em Goiânia.

Pedro Felipe Xavier Santos, de 32 anos, é proprietário de uma empresa de consultoria em gestão empresarial, sediada em Trindade, cidade na Região Metropolitana da capital.

Pelas redes sociais, ele também possuía um perfil ativo, compartilhando momentos de trabalho e de lazer, como uma foto onde tomava um drink na beira de uma piscina.

Antes do caso que veio à tona neste domingo (10), não possuía antecedentes criminais.

Além disso, Pedro Felipe é bacharel em Direito e se identifica como assessor da deputada federal Flávia Morais (PDT).

Em contato com a assessoria, foi confirmado que ele já trabalhou anteriormente com a parlamentar, em uma breve passagem e que já havia se desvinculado há alguns anos.

Além disso, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Relembre

Pedro Felipe foi detido pela Polícia Civil (PC) após ser apontado como autor do abuso sexual por um jovem, de 29 anos.

Segundo o depoimento da vítima, eles estavam em uma casa de eventos na Vila Alto da Glória, no sábado (09), quando ela se deparou com um casal e, supostamente, teria flertado com a mulher.

O jovem então se juntou aos dois, passando a consumir bebidas alcoólicas, até o momento em que alegou ter sofrido um “apagão” e não se lembrar mais de nada.

Ele só se deu conta do que estava acontecendo na manhã de domingo (10), quando acordou em um apartamento no Setor Leste Universitário, nu e sendo abusado pelo empresário.

Assim, o jovem conseguiu se afastar do homem e acionou as autoridades policiais em sequência.

O suspeito negou ter cometido crime, mas exames periciais confirmaram que a vítima possuía vestígios pelo corpo que indicavam que os atos libidinosos realmente aconteceram, inclusive com presença de sangue.

A ocorrência deve seguir sendo investigada pela Polícia Civil (PC).