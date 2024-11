Empresário é preso sob suspeita de dopar e abusar de jovem após show de pagode em Goiânia

Suspeito foi detido em flagrante, após vítima acordar durante o ato, conseguir escapar e fugir

Samuel Leão - 10 de novembro de 2024

Empresário foi preso ainda no apartamento. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um empresário, de 32 anos, foi preso em Goiânia na tarde desta domingo (10), sob a acusação de ter dopado e abusado sexualmente de outro homem. A vítima teria encontrado o suspeito em um show de pagode, realizado na noite anterior.

Tudo teria começado durante a apresentação, que ocorria em uma casa de eventos na Vila Alto da Glória, quando a vítima se deparou com um casal e, supostamente, teria flertado com a mulher.

O homem então se juntou à ela e ao empresário, passando a consumir bebidas alcoólicas.

Em dado momento, ele afirma não se lembrar de mais nada. Pela manhã, ele acordou em um apartamento no Setor Universitário, completamente nu e sendo abusado pelo homem.

Após recobrar os sentidos, teria chutado o homem e fugido do local, decidindo acionar as autoridades. O suspeito, que trabalha com consultoria e gestão, foi preso em flagrante.

O suspeito negou ter cometido o crime. Contudo, segundo a Polícia Civil (PC), teria apresentado versões contraditórias do ocorrido.

Após realizar exames periciais, laudos confirmaram que a vítima possuía vestígios pelo corpo que indicavam que os atos libidinosos realmente aconteceram, inclusive com presença de sangue.

Diante dos fatos apresentados, o empresário deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

A imagem do suspeito foi divulgada no intuito de que possam ser identificadas novas vítimas de delitos semelhantes praticados pelo suposto autor.