Homem se esconde durante toda a madrugada em shopping de Anápolis

Indivíduo estaria transtornado e aparentendo medo

Davi Galvão - 12 de novembro de 2024

Imagem de homem que entrou no shopping. (Foto: Reprodução)

A equipe de segurança de um shopping em Anápolis, precisou acionar a Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (11) após encontrarem um homem nas dependências das instalações, que teria ficado lá durante toda a madrugada.

Conforme relatado pelas autoridades, ao chegarem no local e conversarem com a equipe do shopping, lhes foi informado de que o indivíduo, de 41 anos, havia sido levado ao local no dia anterior, no domingo (10), por volta das 19h, nas proximidades por outra equipe policial.

Na ocasião, transtornado e aparentando estar com medo, o homem informou aos funcionários que pessoas estariam perseguindo-o com o intuito de matá-lo, o que o fez se esconder.

Desse modo, ele entrou em áreas restritas do shopping e passou a madrugada se escondendo, até ser encontrado pelos seguranças.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia, onde ficou à disposição das autoridades.