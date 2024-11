Jovem ouve conselho de amigo e põe fogo em carro e casa da ex após vê-la com atual namorado

Suspeito teria pulado o muro da residência e posto fogo no carro da vítima, que logo se espalhou e levou parte da residência ao chão

Davi Galvão - 12 de novembro de 2024

Crime teria sido motivado por ciúmes. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante após incendiar o carro da ex-companheira, de 28, levando parte da estrutura da casa da vítima também abaixo, em Corumbá de Goiás.

Nas imagens, registradas no local, é possível ver a intensidade das chamas, que tomaram por completo o veículo, ocasionando perda total, além de comprometer a estrutura da garagem, que desabou. O caso aconteceu neste sábado (09).

Às autoridades, autor confesso do crime disse que a ação foi motivada por ciúmes, após ele ter visto a ex na companhia de outro homem.

Após isso, ele contou que um amigo o que havia presenciado e este o aconselhou a, como forma de tirar satisfação, incendiar o carro da jovem, que estava na garagem dela.

Assim, o autor, já bastante embriagado, teria pulado o muro da residência da jovem e despejado o conteúdo de uma garrafa de álcool em cima do automóvel, incendiando-o.

Ao notar o que havia acontecido e vendo as chamas tomarem conta do imóvel, a vítima acionou as autoridades, pedindo socorro. Inicialmente, a Polícia Militar (PM) compareceu ao local e, com o uso de baldes e mangueiras, fizeram o possível para controlar as chamas até a chegada dos banheiros, que conseguiram por um fim ao incêndio.

A jovem também contou que, antes do crime, o ex-companheiro realmente havia visto-a com o atual namorado, momento no qual ele teria lhe xingado com palavras de baixo calão e afirmado que “aquilo não iria ficar assim”.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante, onde permanece à disposição do Judiciário.