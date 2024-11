6 palavras que só quem é brasileiro raiz vai saber para que elas servem

Ao ler cada uma delas, você vai lembrar que esses termos são como pequenas cápsulas do tempo sendo abertas

Magno Oliver - 13 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Alexander Grey)

Existem algumas palavras que abrem as famosas cápsulas do tempo quando ditas e só quem é brasileiro raiz vai saber para o que elas exatamente servem.

1. “Nem pro cheiro”

Essa frase é muito comum e geralmente as pessoas utilizam para comentar que devoraram a comida tão rápido ou que algo acabou muito depressa. A expressão mistura os sentidos do paladar e do olfato. Só quem já esteve em um almoço de família bem “raiz” vai entender o que significa quando dizem que a comida estava tão boa que não deu “nem pro cheiro”.

2. “Xodó”

“Xodó” é uma expressão usada para demonstrar muito carinho. Ela se refere a algo ou alguém por quem você tem grande afeto, um verdadeiro “queridinho”. Tem uso para descrever um animal de estimação ou até mesmo uma pessoa que todo mundo acha ela uma querida.

3. “Gambiarra”

Essa expressão todo mundo já deve ter ouvido em algum momento. Se você nunca ouviu, pode ser porque não é “raiz”. “Gambiarra” é uma solução improvisada, um “jeitinho brasileiro” muitas vezes criativo, para consertar algo. Normalmente, as pessoas fazem uma gambiarra de forma temporária, usando o que tem à mão e sem muitos recursos.

4. “Moleque”

Se você nunca ouviu alguém dizer “moleque”, é porque, provavelmente, já foi chamado assim em algum momento. A expressão “moleque” é usada para se referir a uma criança travessa ou que não se comporta bem. Também pode ser usada de maneira mais descontraída para se referir a uma pessoa jovem e, às vezes, até com carinho.

5. “Bicho”

“Bicho” é um termo universal que as pessoas usam em diversas situações. Trata-se de uma palavra informal para se referir a uma pessoa, geralmente de forma amigável. Por exemplo, “E aí, bicho, beleza?” ou “Bicho, vou te falar uma coisa”. Essa gíria é muito comum em várias partes do Brasil.

6. “Pão-duro”

Por fim, se você nunca chamou alguém de “pão-duro”, é porque o “pão-duro” da história é você. A expressão se refere a uma pessoa muito econômica ou até avarenta, que evita gastar dinheiro a todo custo, mesmo quando isso não é necessário. Geralmente, tem uma conotação negativa.

