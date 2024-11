Sandro Mabel ainda não assumiu mandato, mas sabe que início será marcado por apoio irrestrito

Prefeito contará com maioria na Câmara e apoio de grupo importante na capital

Pedro Hara - 13 de novembro de 2024

Sandro Mabel, prefeito eleito de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (UB) caminha para ter um início de mandato tranquilo a partir de 2025.

Com maioria na Câmara, Mabel já atua de maneira efetiva para moldar projetos à futura gestão. Exemplo da articulação do prefeito é a derrubada dos vetos feitos pelo prefeito Rogério Cruz (SD) no Refis 2024.

Ainda no Legislativo, o prefeito eleito tem evitado se posicionar sobre a disputa pela Presidência da Casa, mas, independentemente de quem vencer, ele sabe que também sairá vencedor.

Atual presidente, Romário Policarpo (PRD) busca o 4° mandato consecutivo. No entanto, pode enfrentar um nome indicado pelo MDB, que será a maior bancada na próxima legislatura e deve reivindicar o posto.

Ainda não há consenso entre os emedebistas se de fato terão um nome para concorrer e quem será esse nome. A única certeza é de que o partido terá oito representantes na Casa a partir de 2025.

Outro grupo que estará com Mabel no início do mandato será o dos empresários de Goiânia, categoria que integrava até a decisão de disputar o Paço Municipal.

Apesar de a relação com Rogério Cruz ter sido harmônica na maior parte do tempo, o empresariado nunca abraçou completamente o atual prefeito, com críticas à gestão.