Câmera de segurança registra briga generalizada em colégio da rede estadual de Goiás

Um dos estudantes ainda teria sacado uma arma de choque durante a confusão

Paulo Roberto Belém - 14 de novembro de 2024

Estudantes momentos antes da confusão (Foto: Captura de tela)

Uma confusão generalizada em uma unidade de ensino da rede estadual em Pires do Rio, região Central de Goiás, na manhã desta quinta-feira (14), provocou momentos de tensão, envolvendo arma teaser, estudantes agredidos e menores ouvidos pela Polícia Militar (PM).

O Portal 6 teve acesso às imagens do circuito de monitoramento e apurou que tudo começou na sala do 1º ano do colégio, quando um aluno teria arremessado um caderno em outro, o que provocou agressões deliberadas entre estudantes que teriam tomado as dores da situação.

A confusão teria sido interrompida em um primeiro instante, mas retomada em seguida, e ficou mais grave a partir do momento em que um dos alunos teriam sacado uma arma teaser e atirado contra um dos colegas.

Mais adiante, outro estudante foi agredido com “mata-leão” e, segundo testemunhas, quase ficou desacordado. A confusão só parou quando a coordenadora da unidade interveio indo até à sala da agressão.

A PM foi chamada e, após identificar todos os envolvidos, foi em busca da arma de choque, que teria sido encontrada na área externa do colégio. O objeto foi apreendido.

Os militares decidiram, então, encaminhar os alunos agredidos ao hospital, para que recebessem cuidados médicos.

Após o atendimento, os menores foram ouvidos e a providências encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Pires do Rio, que deve investigar a situação.

O que diz a Secretaria de Estado da Educação?

Em resposta ao Portal 6, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) disse o seguinte:

Em atenção à solicitação de informações sobre uma briga envolvendo alunos do Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, em Pires do Rio, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) esclarece: – Os estudantes se desentenderam, dentro da sala de aula, por motivos pessoais. Assim que tomou conhecimento da situação, a direção da escola interviu e colocou fim ao desentendimento; – Seguindo o Protocolo de Segurança Escolar, adotado desde 2019 na rede pública estadual de ensino, a equipe gestora acionou os pais e/ou responsáveis pelos estudantes envolvidos na briga, além do Conselho Tutelar e as autoridades policiais; – Os menores foram encaminhados para dar depoimento na delegacia da cidade, acompanhados por seus familiares. Aqueles que necessitaram de atendimento médico, foram encaminhados ao hospital e serão ouvidos posteriormente pela polícia; – A Seduc/GO reitera que está colaborando e dando total apoio à investigação. Além disso, uma equipe do projeto Ouvir e Acolher, composta por assistente social e psicólogo, está acompanhando o caso e fará uma escuta ativa com os estudantes envolvidos na briga;