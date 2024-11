Despachantes são alvos de investigação que apura fraudes em transferência de veículos em Goiânia e Anápolis

Ao menos uma prisão já foi realizada e três armas de fogo e munições foram apreendidas

Augusto Araújo - 14 de novembro de 2024

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Goiânia e Anápolis. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) deflagrou na manhã desta quinta-feira (14) a Operação Falsch, nas cidades de Goiânia e Anápolis.

Os agentes investigam uma associação criminosa que estariam fraudando a transferência de veículos, por meio de alguns despachantes que atuavam falsificando selos.

Na ocasião, foram emitidos quatro mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão, em ambos os municípios.

Imagens divulgadas pela corporação mostram o momento em que os policiais entram em uma das residências envolvidas no suposto crime.

Ao menos uma prisão foi realizada durante a manhã e as ações devem se estender no decorrer do dia. Além disso, duas pistolas, um revólver e munições foram apreendidos.

Mais informações devem ser divulgadas pela PC com o desenrolar da operação.