Pedro Ribeiro - 14 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/Anna Campiolo)

O Natal está chegando, e uma das maiores preocupações é sempre com a ceia.

Entre os pratos típicos, as sobremesas e as bebidas, o custo pode acabar ficando mais alto do que gostaríamos.

Mas e se eu te dissesse que é possível preparar uma ceia de Natal deliciosa, repleta de sabor e sem estourar o orçamento?

Pois é, vamos te mostrar como fazer uma ceia incrível gastando menos de R$ 100. Sim, é possível!

Ideia de ceia de Natal econômica gastando menos de R$ 100

O Natal está chegando, e a vontade de reunir a família e celebrar com uma ceia deliciosa é inevitável.

No entanto, é possível fazer uma festa maravilhosa sem gastar uma fortuna.

Fomos atrás de dicas econômicas e encontramos um vídeo no Instagram que detalha um passo a passo para você arrasar na ceia natalina. Com direito a sobremesa e tudo mais!

No Reels publicado pela influencer Anna Campiolo (@annacampiolo) ela compartilha uma ideia excelente para um jantar de Natal completo sem gastos extravagantes.

Anna fez um banquete completo! Para o cardápio, a criadora de conteúdo preparou: frango recheado com farofa, arroz com uva passas, uma salada e ainda uma sobremesa com creme de leite e leite condensado.

Assista ao vídeo na integra:

