Nutricionista indica bebida para desinchar, desinflamar e perder peso

Com um combo de especiarias naturais e que você tem em casa, ela montou uma infusão poderosa para te ajudar com seus objetivos

Magno Oliver - 14 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Existem algumas bebidas naturais que podem ser aliadas poderosas para desinchar, desinflamar e ajudar no emagrecimento, graças às propriedades naturais que possuem.

Assim, é direto das ervas, frutas e especiarias naturais que os nutricionistas criam bebidas poderosas para o organismo. Desinchar, desinflamar e emagrecer estão inclusos no pacote.

Dessa forma, uma receita de bebida natural flavorizada viralizou nas redes sociais e a nutricionista deu o papo para quem procura desinchar e perder alguns quilos.

Nutricionista indica bebida para desinchar, desinflamar e perder peso

3 benefícios em uma só bebida natural. Foi assim que a nutricionista Patrícia Leite bombou com um vídeo em seu canal no Youtube trazendo uma receita poderosa.

Com especiarias que todo mundo tem em casa, ela ensinou uma bebida natural flavorizada que tem fortes poderes para ajudar o organismo em vários processos, como desinchar e emagrecer.

INGREDIENTES DA RECEITA:

1 pedaço de gengibre de aproximadamente 5 cm (cortados em pedaços pequenos)

6 paus de canela

1 litro de água

1 colher de sopa de camomila

2 limões

1 pepino

Água potável para completar

Essa bebida não contém quantidade significativa de calorias, carboidratos, proteínas ou gorduras.

Modo de preparo da bebida:

Primeiro passo é ferver, por 5 minutos, os pedaços de gengibre. Coloque a canela e ferva por mais 5 minutos. Coloque a camomila na panela e misture até infundir.

Espere esfriar e coloque em uma garrafa pet. Coloque pepino em rodelas, com casca, dentro da garrafa, acrescente fatias de limão cortado com casca e complete com água potável.

Depois disso, você vai tampar a garrafa e levar para geladeira para resfriar. A nutricionista indica a tomar a bebida flavorizada em até um dia no máximo. O limão começa a azedar e interferir no gosto da bebida.

De acordo com a especialista, a indicação é tomar a bebida de manhã ou na hora do almoço. Assim, não tem necessidade de adoçar com açúcar.

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!