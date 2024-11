6 utilidades do feijão que são perfeitas e nem todo mundo que cozinha conhece

Grão possui serventias que vão muito além de um simples prato pro almoço ou jantar, pega a caneta e papel

Magno Oliver - 15 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Acompanhado do arroz, em formato de tutu, tropeiro, com farofa, feijoada, o feijão é uma das combinações mais presentes na alimentação da população brasileira.

Assim, o alimento é produzido em todas as regiões do país, sendo um dos itens alimentícios mais consumidos em todo o país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Carioquinha, branco, de corda, fradinho, não importa qual a sua preferência, o feijão é o queridinho dos consumidores por ser rico em proteínas e minerais, incluindo ferro e vitaminas C e B. Ele tem algumas utilidades que vão muito além do feijão cozido do almoço.

1. Tutu de feijão

O tutu de feijão é uma receita clássica tradicional nos lares brasileiros que tem como base o feijão cozido. Assim, ele é misturado com a farinha de mandioca, um pouco de couve cortadinho, onde se cria uma massa espessa e muito gostosa. Tutu é ótimo para acompanhar carnes e arroz.

2. Feijão tropeiro

O feijão tropeiro é um prato típico da culinária mineira que combina feijão cozido com ingredientes como pedaços de carne, linguiça, calabresinha, ovos, arroz, couve, torresmo e muita farinha de mandioca. O feijão é cozido e, em seguida, misturado com os outros ingredientes, criando um prato robusto e muito gostoso.

3. Caldinho de feijão

Esfriou? Então o caldo de feijão é a pedida ideal. Assim, ele é uma opção de sopa quente muito consumida na época dos meses mais frios. Feito com feijão cozido, caldo de carne ou legumes e temperos, esse prato é simples de fazer e leva poucos ingredientes. Assim, além de ser uma excelente forma de reaproveitar o feijão que sobrou, o caldo de feijão é fonte de vários nutrientes.

4. Super feijão encorpado para o almoço ou jantar

O feijão potencializado no sabor e textura de um jeito que você nunca viu. Cozinhe o feijão com batata, cenoura, tomate e chuchu. Depois, separe esses alimentos em um liquidificador, coloque um pouco do caldo do feijão, bata tudo até virar uma pasta líquida e coloque de volta no feijão que vai para a panela. Fica uma delicia.

5. Molho de feijão como base de molho para macarrão

Sim, se você achava que macarrão era só com extrato de tomate, saiba que se enganou. Em vez do tradicional molho de tomate, vai o feijão para ser o molho para o macarrão. Assim, o feijão passa por cozimento e depois vai pro liquidificador até ficar em estado de pasta, um tutu, que dá para temperar com alho, cebola e ervas.

6. Feijão como hambúrguer vegetariano

Por fim, na onda das comidas vegetarianas, o feijão também é uma ótima fonte de alimentação. Uma forma criativa e saudável de usar o grão é prepará-lo como hambúrguer. Para isso, você vai amassar o feijão cozido e misturar com farinha de rosca, temperos e outros ingredientes que preferir. Modele a mistura em forma de hambúrgueres e leve para grelhar ou assar. O resultado é uma opção vegetariana muito gostosa e cheia de proteínas.

