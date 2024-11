Curso de especialização gratuito e a distância com certificado do MEC abre inscrições

São 300 vagas disponíveis e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 15 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abrirá as inscrições de curso de especialização gratuito e a distância com direito a certificado do Mec.

A disciplina é voltada para o Curso de Especialização em Intervenção Precoce na Infância: Práticas Centradas na Família e nos Contextos Naturais.

São 300 portunidades disponível na modalide a distância e as inscrições podem ser feitas de 18 a 20 de novembro por meio do site da UFSCar. A taxa de matrícula é de R$ 50.

Conforme o edital nº 23112-027567/2024/47 da UFSCar, a seleção para o curso de especialização é voltada para profissionais das áreas de educação, saúde e assistência social, que buscam aprofundar os conhecimentos em práticas de intervenção precoce.

As modalidades terão carga horária de 360 horas que serão divididas em 13 disciplinas. O curso é dividido em 3 módulos e as aulas serão realizadasa na plataforma Google Classroom ao longo de 18 meses.

As oportunidades disponíveis são para as seguintes áreas:

Balneário São Francisco – 45 Vagas

Botucatu – 45 Vagas

Diadema – 45 Vagas

Interlagos – 45 Vagas

Parque Bristol – 40 Vagas

Pirajussara – 40 Vagas

Vila das Belezas – 40 Vagas

