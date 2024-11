Incrível: mesmo em locais diferentes, árvores florescem juntas e criam paisagem quase idêntica em Anápolis

Portal 6 flagrou a situação e ainda buscou esclarecimentos com um engenheiro ambiental

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2024

Árvore de Jambo em via do Bairro JK (Foto: Paulo Roberto Belém/ Portal 6)

A situação que será descrita a seguir mais parece um arranjo, uma combinação, alguns diriam até uma coincidência. Mas, na verdade, não passa de mais uma das grandes belezas da natureza.

Duas árvores, colegas, decidiram florescer juntas, ao mesmo tempo – mesmo que em pontos completamente distintos. Assim aconteceu em uma via do Bairro JK Nova Capital e em uma avenida movimentada da região Central de Anápolis.

Em cada um dos endereços, um cenário semelhante: árvores imponentes com flores caídas em tom cor de rosa, no chão, ao redor das raízes. Até mesmo lado a lado é difícil dizer se são, de fato, diferentes – tamanha a semelhança do cenário.

A situação foi identificada pelo Portal 6 na última quarta-feira (13). Diante disso, a reportagem decidiu buscar esclarecimentos com um especialista.

Perguntado se a combinação era válida, o engenheiro florestal Gustavo Pinheiro disse que a coincidência é natural.

“São árvores de jambo, da espécie Syzygium Jambos. Isso acontece porque é época de floração delas”, explicou.

Sobre ser natural a floração acontecer, quase ao mesmo tempo, em diferentes lugares, o especialista também confirmou a possibilidade: “por conta de fatores ambientais e fisiológicos da espécie, a exemplo da chuva”.

E para quem tem árvores de jambo perto de si, o engenheiro ainda deixou um recado.

“Logo em seguida, vem os frutos que são muito gostosos. Até as flores ão comestíveis”, aconselhou.