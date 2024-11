Placa em van escolar chama atenção por regras de convivência inusitadas

Texto surpreendeu pelas normas um tanto quanto específicas demais

Thiago Alonso - 15 de novembro de 2024

Placa na van escolar chamou atenção. (Foto: Reprodução)

Lugares com muitas crianças muitas vezes podem ser complicados de se organizar, isso porque os pequenos são enérgicos e acabam se empolgando demais em várias situações. Para isso, é necessário impor limites e criar normas para manter o controle.

Foi pensando nisso que proprietários de uma van escolar criaram uma lista com “Regras de convivência” que os alunos devem seguir ao entrar no veículo.

No entanto, as instruções nada convencionais não passaram despercebidas, chamando a atenção de pais e motoristas que passavam pelo automóvel.

O texto, colado em uma das janelas do transporte, começa com normas ‘comuns’ para crianças, como “não pode beliscar” e “não pode chutar”.

Contudo, a mensagem começa a se agravar quando os dizeres “não pode mostrar a língua” e “não pode morder” são antecedidos por uma regra ainda mais específica: “não pode dizer que vai matar os colegas e os tios da van”.

No perfil do X (antigo Twitter) Se tem placa, tem história (@templaca), onde a cena foi postada, internautas e riram e brincaram com a situação inusitada, somando mais de 164 mil visualizações.

“Não adianta, as crianças que fazem as próprias regras”, brincou um jovem.

“Dia mais normal em qualquer van voltando da escola”, ironizou outro.