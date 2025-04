Placa de vendedor chama atenção por motivação inusitada

Paulino Henjengo - 14 de abril de 2025

vendedor ambulante viraliza com recado inusitado (Foto: Reprodução)

Um vendedor ambulante viralizou nas redes sociais ao utilizar o bom humor como estratégia de marketing para chamar a atenção de motoristas.

Na sacola de amendoim japonês, que comercializava por apenas R$2, o comerciante decidiu colar uma placa bastante criativa com os dizeres: “Vendo Amendoim Crocante, porque não posso vender minha sogra”.

A frase inusitada arrancou risadas dos motoristas, a ponto de um deles registrar o momento em uma foto.

Além do toque de humor, o recado também apelava para a solidariedade dos consumidores: “Compre e ajude um pai de família a levar seu pão de cada dia.”

O conteúdo repercutiu tanto que ganhou espaço na famosa página do Instagram “Se tem placa, tem história” (@placashistoria).

Como era de se esperar, os internautas logo começaram a interagir com a publicação, brincando com o recado e elogiando a criatividade do trabalhador.

“Ainda bem que escolheu o produto certo, o amendoim com certeza vai conseguir vender 🤣”, disse um usuário.

Outro seguidor alegou ironicamente que se encontrasse o vendedor compraria bastante.

“Argumento válido, compraria.😂”, comentou outro internauta.

