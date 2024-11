6 códigos secretos para liberar filmes na Netflix (assim fica mais fácil encontrar os bons)

Dentre o vasto catálogo da plataforma, essa ferramenta "secreta", facilita a vida dos assinantes

Ruan Monyel - 16 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/freestocks.org)

Quem nunca perdeu horas procurando filmes na Netflix e, no fim, acabou não escolhendo absolutamente nada para assistir, não é mesmo?

Dentre o vasto catálogo da plataforma, fica difícil escolher qual filme assistir no fim do dia. Mas a boa notícia é que existe uma forma “secreta” de busca dentro do streaming.

Basta digitar alguns números na aba de pesquisa para que as opções de filmes sejam filtradas por categorias ainda mais específicas, facilitando muito a vida dos assinantes. Leia até o fim e descubra alguns desses códigos.

6 Códigos Secretos para Liberar Filmes na Netflix (Assim Fica Mais Fácil Encontrar os Bons)

1. Filmes Clássicos/Cult

Alguns filmes marcaram gerações, e muitos deles estão disponíveis na Netflix. Para assisti-los novamente, basta usar o código 7627.

Com esse código, apenas títulos considerados clássicos e do cinema cult vão aparecer, sendo a forma ideal de encontrar produções de época.

2. Comédias românticas

Está no clima para uma boa dose de romance, mas com um toque de humor? Use o código 5475 para desbloquear uma seleção de comédias românticas.

Essa busca é perfeita para noites relaxantes após um longo dia de trabalho.

3. Documentários

Quer se informar sobre o mundo e acontecimentos gerais, mas sem abrir mão do entretenimento? É só colocar o código 6893 na aba de pesquisa.

Essa busca resultará em todos os documentários disponíveis no catálogo, abrangendo os mais variados temas, desde curiosidades até casos criminais.

4. Suspenses psicológicos

Existem filmes na Netflix com histórias intrigantes e cheias de reviravoltas. Mas como encontrá-los? A resposta está no código 5505.

Ele desbloqueia uma vasta seleção de suspenses psicológicos que vão prender sua atenção do início ao fim, com finais surpreendentes que vão “explodir sua mente”.

5. Filmes de ação e aventura

Está procurando fortes doses de adrenalina, mas ainda está em dúvida sobre como achar? O código 1365 vai te ajudar com isso.

Esse código leva você a uma tela cheia de filmes repletos de perseguições emocionantes, explosões e muita ação.

6. Filmes de terror sobrenatural

Por fim, o código 43023 é ideal apenas para os mais corajosos. Ele dá acesso a todos os filmes de terror sobrenatural disponíveis no streaming.

Essa categoria é assustadora para a maioria das pessoas, mas é um verdadeiro “parque de diversões” para os amantes do gênero.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!