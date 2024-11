Brownietone: aprenda a fazer essa delícia e ganhe um dinheiro extra até o Natal

Além de fazer para vender, sobremesa também pode ser tranquilamente colocada na ceia

Magno Oliver - 16 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Anelyse Martins)

Famosinho das ceias de fim de ano, o brownie é uma sobremesa de chocolate compacta, com a crosta crocante e a massa bem macia e fofinha, quase um puxa-puxa.

Assim, é um dos bolos mais consumidos do mundo, pois é fácil de preparar, vai chocolate na receita e usa manteiga derretida, um método clássico da culinária.

Dessa forma, uma receita de brownie bem básica, porém com uma preparação diferente, bombou nas redes sociais e caiu no gosto dos internautas.

A novidade no mercado agora é a fusão de duas receitas que são muito queridas pelas pessoas no fim do ano, só que agora em uma só. É a chegada do brownietone, a fusão de brownie com chocotone.

Quem traz a novidade é o canal no Youtube da @anelysemartins que bombou nas redes sociais com uma receita de dar água na boca e fazer sucesso na sua ceia de fim de ano.

INGREDIENTES PARA OS MINI BROWNIETONES

170g de chocolate bend (aqueles em gotas) ou meio amargo

200g de margarina

450g de açúcar refinado (parece muito, mas a quantidade está correta)

4 ovos

150g de farinha de trigo

170g de chocolate em pó 50% cacau

Rendimento: de 6 a 7 mini brownietones com 200g de massa

Como preparar?

Para começar, coloque em um recipiente o chocolate blend em gotas, a margarina e leve ao micro-ondas para derreter. Retire, mexa bem e guarde.

Em seguida, em um recipiente, coloque os ovos, açúcar e bata com um fue (ou batedeira) até a mistura formar uma espuma. Depois disso, pegue a mistura de chocolate e margarina e bata com o fue todos os ingredientes.

Creme misturado, coloque o chocolate em pó, misture mais, adicione a farinha de trigo e misture tudo novamente. Massa pronta, pegue a forminha de minipanetone para assar o brownie.

Coloque 200g de massa em cada forminha de panetone, coloque-as em uma forma de alumínio e leve ao forno à 180º por 40 minutos. Para saber se ele está no ponto, basta espetar um palito de dente e conferir se ele sai assadinho.

Confira o vídeo completo da receita:

