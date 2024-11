Confusão em bar na Vila Fabril termina em quebradeira e deixa funcionárias feridas

Câmeras de segurança registraram ocorrido e mostram suspeito vandalizando estabelecimento

Davi Galvão - 16 de novembro de 2024

Confusão teria começado após um desentendimento com um dos funcionários do local. (Foto: Reprodução)

Uma confusão generalizada tomou conta de um bar localizado na Vila Fabril, em Anápolis, na tarde deste sábado (16), após um homem agredir duas funcionárias do local e quebrar mesas, cadeiras e garrafas.

Em registros de câmeras de vigilância, é possível ver quando o suspeito, bastante alterado, joga garrafas em direção ao estabelecimento, além de danificar a estrutura e bens do negócio.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no endereço, onde foi informada por testemunhas que o motivo do alvoroço teria sido porque um dos funcionários, que não estava presente no local, havia entrado em vias de fato com o homem flagrado nas câmeras.

Logo em seguida, o suspeito teria entrado no bar, jogado uma garrafa de café contra uma funcionária e empurrado outra trabalhadora. Ambas tiveram lesões.

Após isso, o homem seguiu quebrando mesas, cadeiras e jogando garrafas em direção ao estabelecimento.

Diante das informações, as equipes realizaram diligências e conseguiram encontrar o suspeito. Ele e outras pessoas envolvidas foram levadas até a Central de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do suposto autor.