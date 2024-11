Família vive momentos de terror após carro pegar fogo em garagem de residência em Aparecida de Goiânia

Vídeo gravado no local mostra intensidade das chamas e a massiva quantidade de fumaça

Davi Galvão - 16 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Uma família de Aparecida de Goiânia viveu momentos de terror na noite de sexta-feira (15) após o veículo da casa pegar fogo, enquanto estava na garagem.

Ao perceberem, os moradores tentaram apagar as chamas com um extintor de incêndio e uma mangueira, mas sem êxito.

O fogo acabou se espalhando pelo veículo e forçou a família a buscar abrigo no interior da residência, enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

Um vídeo gravado durante o momento mostra o desespero da família, incapaz de controlar a situação, frente ao fogo e à fumaça. Apesar do susto, não houve nenhum ferido.

Após a chegada dos militares, o incêndio já havia tomado conta do automóvel, mas a equipe conseguiu controlar a situação e extinguir as chamas.

As autoridades informaram que o incêndio começou no motor do carro, com um dos moradores confirmando que, ao tentar ligar o veículo, ouviu um barulho vindo da parte de baixo do automóvel e, ao verificar, notou a presença de fogo.