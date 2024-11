Marido tenta matar esposa a facadas e dar fim à própria vida, em Goiás

Vídeo feito no local mostra residência do casal, completamente ensanguentada

Davi Galvão - 16 de novembro de 2024

Após atacar a esposa, idoso foi até um pasto, onde atentou contra a própria vida. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 70 anos, teve de ser conduzido pela Polícia Militar (PM) até um hospital suspeito de esfaquear a esposa e, logo em seguida, tentar tirar a própria vida, no povoado de Posselândia, região Norte de Goiás.

O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), e, conforme relatado pela vizinha do casal, tudo começou ao ouvir os pedidos de socorro da vítima, de 69 anos. Ao ir até o local para ver o que estava acontecendo, ela se deparou com a idosa caída no chão, tentando se defender do marido, que estava em posse de uma faca.

Tentando intervir, ela pediu inúmeras vezes para que o suspeito cessasse com as agressões, mas sem sucesso. A separação só foi possível com o auxílio de terceiros, que impediram o pior.

Imagens registradas no local mostram o interior da residência completamente ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima até o hospital.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e se deslocou até o endereço onde o crime ocorreu. No local, eles foram informados por testemunhas que o suspeito teria fugido em direção a um pasto e tentado dar fim à própria vida, usando uma substâncias agrícolas.

Os militares foram até o local indicado e conseguiram encontrar o idoso, ao chão e sem responder a estímulos, com dificuldade para respirar.

O suspeito foi conduzido pelos próprios policiais até uma unidade hospitalar, em estado grave.