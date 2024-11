Natal do Bem: detalhes de uma das maiores festas natalina do país

Centenas de visitantes acompanharam o acendimento das 2,7 milhões de luzes de um dos maiores eventos gratuitos do Brasil

Paulo Roberto Belém - 16 de novembro de 2024

2,7 milhões de luzes foram acesas na abertura da programação

Está aberta a temporada de 2024 da programação de natal promovida pelo Governo de Goiás. O Natal do Bem segue até o dia 05 de janeiro com a estrutura montada no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A festividade é uma das maiores do país com entrada gratuita, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de visitantes.

O local estará aberto de terça-feira a domingo, entre 18 h e 23 h, menos nos dias 24 e 31 de dezembro, quando o horário será reduzido das 18 h às 21 h. Lá, toda a temática natalina se faz presente com a presença de 2,7 milhões de luzes.

Para facilitar o acesso, 12 mil vagas de estacionamento foram disponibilizados, tanto as do local, como de áreas próximas. Ou seja, quem vir pela BR 153 e GO 020 já visualizarão os espaços para estacionar.

Já para quem optar em ir conhecer a estrutura usando o transporte coletivo, duas linhas regulares da RMTC estão à disposição, com embarque e desembarque no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A primeira é a 990, que parte do Terminal Praça da Bíblia, e a 991, que sai do Terminal Isidória. Há também duas linhas exclusivas e gratuitas fazendo os trajetos a partir da Praça Cívica e do Flamboyant Shopping.

Entrega de brinquedos

Outro ponto alto da programação é a distribuição de 525 mil brinquedos nos 246 municípios goianos, como bolas de futebol e vôlei, carrinhos, bonecas e kits de panelinhas.

Em Goiânia a entrega dos brinquedos será no dia 15 de dezembro, às 8 h, no Ginásio Goiânia Arena. As crianças também poderão participar de sorteios de bicicletas e receberão lanche, além da presença do Papai Noel e personagens encantados.