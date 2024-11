Segredo para manter o vaso sanitário sem odor e desencardido

Essa misturinha potente vai deixar o vaso sanitário livre de germes e odores por mais tempo

Ruan Monyel - 16 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@lanedicasereceitas)

O banheiro é um dos ambientes que mais exigem cuidado na limpeza; afinal, o vaso sanitário pode acumular manchas, germes e odores indesejados.

Com o uso contínuo, é quase impossível deixá-lo sem odor desagradável e sem manchas, mesmo que a limpeza seja feita com frequência.

Porém, existe uma misturinha que pode facilitar muito esse trabalho, garantindo que o vaso sanitário fique limpo e cheiroso por mais tempo.

Quem cuida de casa sabe como algumas atividades domésticas podem ser uma verdadeira pedra no sapato, e lavar o banheiro é uma delas.

Por mais limpo que o cômodo esteja, o vaso sanitário tende a ficar com um mau cheiro que acaba impregnando o ambiente.

Para acabar com esse problema, existe uma solução simples que deixa o vaso sanitário limpo e cheiroso por mais tempo.

O truque, compartilhado através de um perfil no Instagram (@lanedicasereceitas), promete facilitar e otimizar a limpeza do banheiro.

Para fazer é simples: em um recipiente, adicione 600 ml de água, 2 colheres de bicarbonato de sódio, 200 ml de detergente, 100 ml de água sanitária e 300 ml de desinfetante.

Misture tudo muito bem, e está pronto! Agora basta armazenar nos recipientes de sua preferência para utilizar sempre que for lavar o vaso sanitário.

Para usar o produto, não tem segredo: é só colocá-lo diretamente no sanitário e esfregar bem, deixando-o limpinho rapidamente.

A mistura do desinfetante com bicarbonato elimina os odores e as bactérias, enquanto o detergente e a água sanitária fazem uma limpeza profunda. Assista ao vídeo:

