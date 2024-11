Após reunião secreta na casa de Thaís Souza vazar, vereadores presentes dizem que foram enganados por Dominguinhos

Aliado de Roberto Naves, atual presidente quer se manter à frente do Poder Legislativo

Pedro Hara - 17 de novembro de 2024

Dominguinhos, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A reunião secreta realizada na residência de Thaís Souza (Republicanos), na última quarta-feira (13), provocou mal-estar na Câmara Municipal de Anápolis.

O encontro, que tinha como objetivo principal articular apoio para a reeleição de Domingos Paula (PDT) à Presidência da Casa, foi descrito por alguns parlamentares presentes como uma “armadilha”.

Vereadores insatisfeitos com a repercussão negativa dizem que o convite foi apresentado como uma confraternização e integração com os novos parlamentares, sem menção direta à recondução do colega.

O jantar contou com membros da base aliada do prefeito Roberto Naves (Republicanos), como Luzimar Silva (PP), Alex Martins (PP) e Cleide Hilário (Republicanos), em um esforço para fortalecer a campanha de Dominguinhos.

No entanto, também estiveram presentes parlamentares que se colocam como independentes e de oposição a Roberto, sendo estes os que mais ficaram incomodados com o vazamento.

Apesar de Dominguinhos alegar ter o apoio de 13 vereadores, adversários na disputa calculam que este número está – e muito – superestimado.

Andréia Rezende (Avante), Dr. José Fernandes (MDB), Jean Carlos (PL) e Policial Federal Suender (PL) se colocam como alternativa ao aliado de Roberto na disputa pelo comando do Legislativo.