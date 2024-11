Levantamento traça radiografia de golpes envolvendo Pix; veja características em Goiás

População goiana tende a perder mais dinheiro em fraudes do que a média nacional

Thiago Alonso - 17 de novembro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR /Agência Brasil)

Nos últimos 12 meses, os brasileiros perderam R$ 25,5 bilhões em golpes com Pix e boletos falsos, de acordo com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em Goiás, a média de prejuízo por vítima é de R$ 2,5 mil, R$ 400 a mais que a média nacional, que atinge a marca de R$ 2,1 mil.

Com esse recorte, o estado figura entre os nove primeiros quando o quesito é valor perdido com estas fraudes, ficando à frente do Mato Grosso do Sul (Com R$ 2,4 mil), São Paulo (R$ 2,1 mil) e Ceará (R$ 2 mil).

A localidade mais afetada pelos golpes é o Rio Grande do Norte, com uma média de R$ 4,5 mil por golpe, seguido do Paraná, com R$ 3,3 mil e do Pará, cujas vítimas costumam perder R$ 3mil.

Confira a lista dos maiores valores por estados:

Rio Grande do Norte: R$ 4.500 Paraná: R$ 3.300 Tocantins: R$ 3.100 Pará: R$ 3.000 Minas Gerais: R$ 2.900 Distrito Federal: R$ 2.800 Rondônia: R$ 2.700 Bahia: R$ 2.600 Goiás: R$ 2.500 Mato Grosso do Sul: R$ 2.400 São Paulo: R$ 2.100 Ceará: R$ 2.000 Santa Catarina: R$ 1.900 Piauí: R$ 1.800 Rio de Janeiro: R$ 1.700 Espírito Santo: R$ 1.700 Pernambuco: R$ 1.700 Rio Grande do Sul: R$ 1.600 Paraíba: R$ 1.600 Alagoas: R$ 1.600 Roraima: R$ 1.600 Amazonas: R$ 1.500 Mato Grosso: R$ 1.500 Amapá: R$ 1.400 Maranhão: R$ 1.200 Sergipe: R$ 800 Acre: R$ 300

Estatísticas fraudulentas

As fraudes, no entanto, tendem a variar de valores, a depender do grupo social a qual ela pretende atingir, sendo R$ 6,3 mil entre a classe AB; R$ 5 mil na classe C; e R$ 1,5 mil, na DE.

Segundo a plataforma antifraude Central SOS Golpe, comandada pela Silverguard com dados do Banco Central, somente entre janeiro a junho de 2024, mais de 5 mil denúncias de possíveis golpes foram analisadas.

O levantamento também indicou uma preferência de faixa etária para os golpistas, sendo vítimas de mais de 60 anos, quatro vezes mais incidentes do que as entre 18 e 24 anos.

Tipos de golpes

Muito por conta disso, os golpes tendem a variar de valores a depender do tipo de pessoa no qual ele é direcionado, sendo que 69% dos idosos foram enganados por golpes iniciados no WhatsApp.

Entre os menores de 18 anos, a maior taxa de fraudes é vista no Instagram, marcando 36% dos relatos. Entretanto, o TikTok vem crescendo neste ranking e já representa 9% das ocorrências nessa faixa etária.

O Facebook é o canal inicial de golpes que apresenta a maior variabilidade, sendo 21% na classe DE e 6% na classe A.

Golpistas tendem a conseguir ainda mais lucros ao se passar por um conhecido em ligações telefônicas, causando um prejuízo médio de R$ 5,1 mil por vítima.

Média de prejuízo por golpe;