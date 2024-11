A melhor receita de carne moída que você vai ver hoje (fica saudável e boa demais)

Essa receita simples e deliciosa, é ideal para variar o cardápio, sem abrir mão de comer bem

Ruan Monyel - 18 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@nacozinhadakarle)

Quando o assunto é fazer um prato rápido e gostoso, a carne moída pode ser a solução. Afinal, o preparo é prático e muito saboroso.

Além disso, esse alimento é extremamente versátil, rico em proteínas e, quando acompanhado de alguns legumes, torna-se uma opção saudável para o almoço.

E que tal aprender uma receita simples e deliciosa para variar o cardápio, sem abrir mão de comer bem? Leia até o fim e veja como fazer!

Se você acha que já viu de tudo quando se trata de carne moída, prepare-se para se surpreender com o sabor e a suculência dessa receita.

Versátil, saborosa e prática, a carne moída é um ingrediente coringa na cozinha, mas, com alguns truques, ela se transforma em um prato irresistível.

A receita, compartilhada no perfil do Instagram (@nacozinhadakarle), fica pronta rapidamente e não deixa nada a desejar no quesito sabor.

Para fazer, comece colocando uma panela com um pouco de óleo no fogo. Adicione a carne moída, alho, sal, cebola picada e pimenta-de-cheiro.

Misture tudo, refogue muito bem todos os ingredientes e, em seguida, tampe a panela para que a carne cozinhe na própria água.

Quando a carne começar a secar e fritar, ajuste o sal da receita, adicione corante, pimenta-do-reino e um pouco de açafrão.

Agora, para deixar o preparo ainda mais saboroso, adicione tomate e pimentão cortados em cubos, molho de tomate e molho shoyu.

Por fim, para tornar a receita mais saudável, acrescente batata e cenoura cortadas em cubos, um pouco de cheiro-verde e uma xícara de água.

Misture bem e deixe a carne moída e os legumes cozinharem por 10 minutos. Prontinho! Basta servir e esperar os elogios. Veja o vídeo:

